شاهد.. مجرم يحمل رأساً بشرية ويلقيها بجانب صندوق القمامة..!

وكالات / سما /

ألقت الشرطة القبض على رجل بعد أن رآه المارة وهو يلقي رأسا بشرية بجوار صندوق قمامة، في مدينة هويلفا جنوب غربي إسبانيا.

وأبلغ بعض شهود العيان الشرطة عن الواقعة المخيفة، وقالوا إن المشتبه به كان يحمل كيسا بلاستيكيا ثم أخرج منها الرأس، قبل أن يرميها ويلوذ بالفرار.

واعتقد الشهود في البداية أن المشهد جزء من عرض احتفالي خاص بعيد الهلع "هالوين"، حيث إن المشتبه به أظهر الرأس لبعض المارة ومن بينهم أطفال.

وفي خلال ساعات، نجحت الشرطة في ضبط المشتبه به في شقة قريبة من المنطقة، عثرت بها أيضا على الجثة التي تنتمي إليها الرأس.

وكشفت التحريات المبدئية أن القتيل كان صديق الجاني، الذي يعتقد أنه في الخمسينات من عمره، فيما لا تزال دوافع الجريمة غير معروفة.

وفتحت الشرطة تحقيقا واسعا في الجريمة المروعة، فيما أمرت محكمة المسؤولين بعدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوصه.