اعتقال مشتبه بالضلوع في جريمة قتل امرأة من رهط

رهط/ سما/

اعتقلت الشرطة شابا (18 عاما) من كفر عقب، بشبهة ضلوعه في جريمة قتل المرحومة حنين العبيد (27 عاما) من مدينة رهط.

ومن المزمع أن تمدد محكمة الصلح في مدينة بئر السبع اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

وقُتلت العبيد في جريمة إطلاق نار بحيّ السدرة في رهط، مساء يوم 10 أيلول/ سبتمبر 2020.

وذُكر أن المرحومة كانت تقطن وطفلتها، في الثالثة من عمرها، في رهط، بعد أن انفصلت عن زوجها، وهي في الأصل من حي المحطة في مدينة اللد.

ويستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أنه قُتل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 80 ضحية بينها 14 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي.