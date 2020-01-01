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اعتقال مشتبه بالضلوع في جريمة قتل امرأة من رهط

الإثنين 02 نوفمبر 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مشتبه بالضلوع في جريمة قتل امرأة من رهط



رهط/ سما/

اعتقلت الشرطة شابا (18 عاما) من كفر عقب، بشبهة ضلوعه في جريمة قتل المرحومة حنين العبيد (27 عاما) من مدينة رهط.

ومن المزمع أن تمدد محكمة الصلح في مدينة بئر السبع اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

وقُتلت العبيد في جريمة إطلاق نار بحيّ السدرة في رهط، مساء يوم 10 أيلول/ سبتمبر 2020.

وذُكر أن المرحومة كانت تقطن وطفلتها، في الثالثة من عمرها، في رهط، بعد أن انفصلت عن زوجها، وهي في الأصل من حي المحطة في مدينة اللد.

ويستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أنه قُتل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 80 ضحية بينها 14 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي.

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