لماذا المشي يساعد على إنقاص الوزن أكثر من الجري..؟

وكالات / سما /

نشرت مجلة "سانتي بلوس" الفرنسية، تقريرا ذكرت فيه أن الجري غالبا ما يكون مجهدا للبدن مقارنة بالمشي، مع العلم أن المشي السريع يساهم في فقدان الوزن أكثر منه.

وبحسب التقرير؛ فإن من فوائد المشي أيضا، حرق الدهون، وإضفاء مزيد من القوة للقلب، ومحاربة التوتر والقلق.

ونقل الموقع الفرنسي عن الطبيب النفسي وعالم الإدمان، ميشيل جويو، قوله؛ إن "6 دقائق من المشي السريع في اليوم، يمكن أن يزيد من إفراز هرمون الإندورفين بنسبة 30 بالمئة، ويقلل من المشاعر السلبية، من خلال تقليل إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يعرف بهرمون التوتر".

وهرمون الإندورفين يتحكم في قدرة الدماغ على الاستقبال والاستجابة والإحساس بالألم أو الإجهاد، وممكن أن يشكل جزءا من نظام تسكين الألم في الجسم.