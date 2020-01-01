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بدء صرف القسائم الشرائية لـ 23300 أسرة فقيرة في غزة

الإثنين 02 نوفمبر 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء صرف القسائم الشرائية لـ 23300 أسرة فقيرة في غزة



غزة / سما /

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، عملية صرف الحصة الغذائية الشهرية الدورية من مشروع القسائم الشرائية للمستفيدين والممول من برنامج الأغذية العالمي.

وقالت الوزارة، إن عدد المستفيدين من المشروع 23300 أسرة بما يعادل 120 ألف فرد من المسجلين ضمن قوائم الوزارة ومصنفين حسب معادلة الفقر المعمول بها بوزارة التنمية ضمن أفقر الفقراء، وهي حالات مواطنة فقط، حيث يتم شحن الرصيد بشكل شهري بدلا من عملية الشحن التي كان تتم بشكل أسبوعي وذلك في ظل استمرار أزمة كورونا.

وذكرت أن عملية التسوق من المحلات التجارية البالغ عددها 200 سوبر ماركت موزعين على جميع المناطق في قطاع غزة تتم بإشراف مباشر من قبل طواقم وزارة التنمية المنتشرة في جميع المحافظات، حيث تتم مراقبة عمليات الاستلام من قبل المستفيدين، ومتابعة جودة المواد الغذائية المعروضة في المحلات التجارية، ومدى تنوعها ومدى التزام المحلات في إجراءات معايير السلامة المعممة من قبل وزارة الصحة.

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