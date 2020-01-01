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تعرّف على الأمراض التي تدمر الدماغ

الإثنين 02 نوفمبر 2020 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرّف على الأمراض التي تدمر الدماغ



وكالات / سما /

كشف الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف عن الأمراض التي تسبب اضطراب وضعف وظائف الدماغ الإدراكية.


وأشار مياسنيكوف، إلى أن أكثر الأمراض تأثيرا في وظائف الدماغ هو ارتفاع ضغط الدم، وقال "ارتفاع ضغط الدم، هو العامل رقم واحد المسبب لتطور الخرف لدى الشباب والمسنين على حد سواء".

وأضاف موضحا، لمرض السكري تأثير مدمر مشابه لتاثير ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أن هذين المرضين يستهدفان نفس الأعضاء في الجسم: العينين والكلى والدماغ. لذلك ينصح جميع من هم في مجموعة الخطر الامتناع عن تناول الملح وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي وتناول الدواء بصورة منتظمة.

ووفقا له، يجب اعتبار عدوى البريونات، التي تستمر مدة حضانتها عشرات السنين، من أسباب التغيرات العصبية التنكسية. التي من الصعب جدا تشخيصها ويكاد يكون علاجها مستحيلا.

وأضاف، وتعتبر الصدمات المتكررة قاتلة للدماغ، وقال "إصابات حوادث السيارات وإصابات الجمجمة والتهاب الدماغ، غالبا ما تؤدي إلى الخرف المبكر".

ووفقا له، يمكن الوقاية من معظم "الأمراض المدمرة" باتباع نمط حياة صحي وعدم إهمال نصائح الأطباء.

#الدماغ #أمراض

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