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ميزات جديدة ستظهر في تطبيق"يوتيوب" قريبا

الإثنين 02 نوفمبر 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزات جديدة ستظهر في تطبيق"يوتيوب" قريبا



وكالات / سما /

أعلن القائمون على تطبيق "يوتيوب" المخصص للهواتف والأجهزة الذكية عن حزمة جديدة من التعديلات والميزات التي ستدخل على التطبيق قريبا لجعله أسهل استخداما.

ومن بين الميزات المهمة التي سيحصل علها التطبيق هي ميزة ستسمح لصانعي الفيديوهات بتقسيم مقاطع الفيديو إلى أجزاء وتسمية كل مقطع على حدة ما سيسهل على المستخدمين مشاهدة المقطع الذي سيناسبهم دون الحاجة لعرض الفيديو كاملا.

أما الميزة الأخرى التي ستهم الكثير من المستخدمين فتتعلق بطريقة عرض الفيديوهات، فحاليا يمكن مشاهدة الفيديوهات على كامل الشاشة عبر تطبيق "يوتيوب" إما بالنقر على زر تكبير الصورة أو تدوير الهاتف أو الجهاز المحمول، لكن مع إدخال الميزة الجديدة سيكون بإمكان المستخدم تمرير إصبعه على نافذة الفيديو من الأسفل إلى الأعلى لتظهر الصورة على كامل الشاشة، وتمرير الإصبع من الأعلى إلى الأسفل لتعود الصورة إلى حجمها الطبيعي.

وستطال التعديلات في التطبيق زر تمكين الترجمة الذي سينتقل من قائمة الإعدادات إلى الشاشة الرئيسية، وكذلك زر التشغيل التلقائي للفيديوهات.

وتوجد في تطبيق "يوتيوب" المخصص للهواتف حاليا العديد من الميزات التي يجهلها الكثير من المستخدمين مثل ميزة تمرير وقت الفيديو إلى الأمام والخلف عبر النقر السريع أعلى شاشة العرض على جهة اليمين أو اليسار.

#يوتيوب #تطبيق

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