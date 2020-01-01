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كيكي سيتين يخرج عن صمته ويتحدث عن "صعوبة ميسي"

الإثنين 02 نوفمبر 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيكي سيتين يخرج عن صمته ويتحدث عن "صعوبة ميسي"



وكالات / سما /

خرج كيكي سيتين، مدرب برشلونة السابق، عن صمته، وتحدث، في حوار حصري مع صحيفة "الباييس"، عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي أغسطس الماضي، أعلن برشلونة تعيين المدير الفني الهولندي رونالد كومان، لتدريب الفريق الأول، بديلا للمدرب المقال كيكي سيتين.

وأقال "البارصا" سيتين بعد 7 أشهر في منصبه، عقب الهزيمة المدوية بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، والخروج من الموسم دون أي لقب.

وقال المدرب البالغ من العمر 62 عاما: "هناك لاعبون ليس من السهل إدارتهم، وليو ميسي واحد منهم".

وأضاف: "لا يمكنني فعل أي شيء إزاء هذا الأمر، إذا كان القائمون على النادي يقبلون بوضع ميسي ولم ينجحوا في تغييره منذ سنوات، من أنا لأغيره؟"

وتابع: "إنه لاعب متحفظ للغاية..، لا يتحدث كثيرا لكنه يجعلك ترى الأشياء التي يريدك أن تراها".

وأردف سيتين قائلا: "ميسي هو الأفضل على الإطلاق. كان هناك الكثير من اللاعبين الرائعين، لكن الاستمرارية التي يتمتع بها ميسي على مر السنين لم يصل لها أي شخص من قبل".

وعن تجربته في الفريق الكتالوني، ذكر: "التجربة في برشلونة كانت غير عادية، كنت في تجربة فريدة، وأخبرت اللاعبين منذ اليوم الأول أنني لم أكن في غرفة ملابس كهذه من قبل، وأنني أتعامل مع أفضل اللاعبين من العالم".

 
 
#كيكي سيتين #ميسي #ليونيل ميسي #برشلونة

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