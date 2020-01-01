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موعد مباراة ليفربول وأتلانتا والقنوات الناقلة وترتيب مجموعة الفريقين

الإثنين 02 نوفمبر 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة ليفربول وأتلانتا والقنوات الناقلة وترتيب مجموعة الفريقين



لندن / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة ليفربول وأتلانتا القادمة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الذي يجري على ملعب (جيويس) في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020.

وقالت إن موعد مباراة ليفربول القادمة ضد أتلانتا في دوري الأبطال، الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والبحرين والكويت.

وتبدأ مباراة أتلانتا وليفربول في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وسوريا وفلسطين وليبيا والأردن، 12:00 لدى الإمارات وسلطنة عمان، 09:00 بالجزائر والمغرب وتونس.

ترتيب مجموعة ليفربول وأتلانتا

المركز الأول: ليفربول الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني: أتلانتا الإيطالي برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث: أياكس أمستردام الهولندي برصيد نقطة واحدة.

المركز الرابع: ميتييلاند الدنماركي دون أي نقاط.

معلق مباراة ليفربول وأتلانتا

وتنقل مباراة ليفربول وأتلانتا على شبكة قنوات بي إن سبورت باللغة العربية (beIN Sports HD 4) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وقناة (Digi Sport 2 HD Romania).

ومن المقرر أن تتزامن مباراة ليفربول وأتلانتا مع لقاءات أخرى مثيرة في أبطال أوروبا، منها، بورتو البرتغالي ضد مارسيليا الفرنسي، أياكس أمستردام الهولندي أمام ميتييلاند الدنماركي.

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