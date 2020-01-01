موعد مباراة ريال مدريد وانتر ميلان واسم المعلق وترتيب المجموعة

مدريد / سما

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن موعد مباراة ريال مدريد ضد انتر ميلان والقنوات الناقلة لهذه الموقعة لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكر أن موعد مباراة ريال مدريد وانتر ميلان على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسودان والأردن وسوريا وليبيا.

وتنطلق مباراة انتر ميلان وريال مدريد في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين والعراق، الثانية عشرة لدى سلطنة عمان والإمارات، التاسعة في المغرب والجزائر وتونس.

ترتيب مجموعة ريال مدريد وانتر ميلان

المركز الأول: شاختار دونيتسك الأوكراني برصيد 4 نقاط.

المركز الثاني: بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني برصيد نقطتين.

المركز الثالث: انتر ميلان الإيطالي برصيد تقطتين.

المركز الرابع: ريال مدريد الإسباني برصيد نقطة واحدة.

معلق مباراة ريال مدريد وانتر ميلان

وتبث قمة المجموعة الثانية بدوري الأبطال على قناة بي إن سبورت (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق رؤوف خليف، إضافة إلى قنوات أجنبية أخرى منها (BT Sport ESPN).

وكان آخر لقاء جمع الفريقين الإسباني والإيطالي، في شهر يوليو 2015 بالكأس الدولية للأبطال، حيث فاز الانتر بدور المجموعات (3-2)، قبل أن ينتصر ريال مدريد بنهائي البطولة (3-0).

وتنطلق مباراة ريال مدريد والانتر بالتزامن مع مواجهات أخرى قوية بدوري الأبطال منها، بايرن ميونيخ ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي، مانشستر سيتي أمام أولمبياكوس اليوناني.