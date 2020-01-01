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أدمى قلوب المصريين... شاهد: لحظة وقوع حادث البدرشين المروع

الإثنين 02 نوفمبر 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أدمى قلوب المصريين... شاهد: لحظة وقوع حادث البدرشين المروع



القاهرة / وكالات /

وثقت كاميرات المراقبة لحظة وقوع حادث مروع أدمى قلوب المصريين في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وقع الحادث بين سيارة سوزوكي تقل أطفالا من طلاب إحدى المدارس وأخرى ميكروباص تقل ركابا، في السابعة من صباح أمس الأحد، عند كوبري (جسر) أبو صير بمركز البدرشين جنوبي محافظة الجيزة.

في بداية الفيديو بدا كل شيء طبيعيا، حيث انسيابية مرورية في حركة السيارات، وعلى بعد خطوات من الكوبري ظهرت سيارة سوزوكي هدأ قائدها من سرعته قبل عبور الطريق في طريقه لتوصيل مجموعة أطفال إلى معهد أزهري بالبدرشين، بحسب موقع مصراوي.

في الجهة المقابلة تسير سيارة نقل ثقيل مخصصة لنقل القمامة في طريقها إلى الشارع الذي تقف على ناصيته السوزوكي.

كان كل شيء هادئا ويسير على ما يرام، حتى ظهرت فجأة سيارة ميكروباص حاملة معها الموت، تسير بسرعة جنونية لتصدم السوزوكي التي انحصرت بين شقي الرحى، لتتحول في ثوان معدودة إلى كومة من الخردة.

أسفر الحادث الأليم عن مصرع 7 أشخاص بينهم أطفال من السوزوكي، إضافة إلى سائقي السيارتين، إضافة إلى إصبة 11 آخرين.

#مصر #حادث سير #اطفال

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