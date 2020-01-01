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القوات التركية تُخلي بشكل كامل أكبر قاعدة عسكرية لقواتها في سورية

الإثنين 02 نوفمبر 2020 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوات التركية تُخلي بشكل كامل أكبر قاعدة عسكرية لقواتها في سورية



اسطنبول / وكالات/
أخلت القوات التركية بشكل كامل صباح اليوم الاثنين نقطة مورك في ريف حماة الشمالي أكبر نقطة تتمركز فيها القوات التركية في سورية.
وقالت مصادر محلية في بلدة مورك  “غادرت عشرات السيارات العسكرية والشاحنات التي تحمل معدات لوجستية وعوارض أسمنتية فجر اليوم الاثنين بشكل كامل نقطة مورك العسكرية التركية في ريف حماة الشمالي التي اصبحت محاصرة من قبل الجيش السوري منذ اكثر من عام”.
وأضافت المصادر أن ” العمل على فك القاعدة خلال اليومين الماضيين استمر على مدار الـ 24 ساعة”.
وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن الاليات الهندسية التابعة للجيش السوري سوف تقوم اليوم بإزالة جميع السواتر الترابية التي وضعتها القوات التركية في محيط القاعدة الملاصقة للطريق الدولي دمشق – حلب” .
وشهدت القاعدة التركية خلال الشهرين الماضيين مظاهرات شارك فيها المئات من السوريين مطالبين برحيل القاعدة العسكرية التركية التي تعتبر أكبر قاعدة للجيش التركي”.
وكانت القوات التركية بدأت بإخلاء قاعدة مورك في ريف حماة وخرجت أول دفعة من الآليات تنقل معدات عسكرية ولوجستية في 20 تشرين أول/أكتوبر الماضي، كما بدأت القوات التركية بإخلاء نقطة مراقبة تركية شير مغار في ريف حماة الشمالي مساء يوم الأربعاء الماضي باتجاه نقطة قوفقين بريف ادلب الجنوبي.
#تركيا #سوريا

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