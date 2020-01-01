مصلحة السجون الإسرائيلية : إصابة 11 اسيرا بفيروس كورونا في سجن جلبوع

القدس المحتلة / سما /

اعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الاسرى في سجن جلبوع.

واضافت مصلحة السجون في بيان أنه ومن خلال الفحوصات التي تم القيام بها على مدار الـ 24 ساعة الماضية في سجن "جلبوع"، تم تشخيص إصابة 11 سجينًا بفيروس كورونا وقالت إن حالتهم جيدة وتم نقلهم للحجر الصحي بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة إلاسرائيلية..

واضافت أنه سيتم سحب عينات من المخالجين لهم فضلا عن عملية تعقيم للاماكن التي مكث فيها الاسرى.

وقالت مصلحة السجون أنها تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحؤول دون انتشار الفيروس داخل السجون.