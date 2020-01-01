رابط تحميل تطبيق جمعيتي في الكويت

الكويت / سما

أعلنت مصادر رسمية كويتية، اليوم الإثنين، عن رابط تحميل تطبيق جمعيتي؛ للتواصل المباشر مع الناخبين ومتابعة العروض والمهرجانات لدى الجمعيات التعاونية في الكويت.

وقالت صفحة المجلس على تويتر : "الإعلان عن تطبيق جمعيتي وسيلتك للتواصل المباشر مع ناخبيك ويضم أكبر شريحة من المساهمين"، مشيرة إلى أنه يتضمن العديد من الخدمات.

وأوضحت أن الخدمات تتمثل في "الاعلان على كل صفحات الجمعيات التعاونية بالدائرة الانتخابية للمرشح في البنر الاعلاني، وتغطية أخبار المرشح على الصفحة الرئيسية للتطبيق".

تحميل تطبيق جمعيتي

وأضافت أنه من مميزات تطبيق جمعيتي، متابعة عروض ومهرجانات الجمعيات التعاونية، وزيارة أي جمعية في الكويت ورؤية أخبارها وعروضها ومهرجاناتها وإضافة إلى أرقام خدمات الجمعية.

وذكرت أن تطبيق جمعيتي يتيح للمستخدم إمكانية الإطلاع على المحلات الموجودة في كل جمعية تعاونية، والدخول على قسم المنتجات بصفحة جمعيتك وحفظهم بالقائمة المفضلة قبل الذهاب للجمعية.

وكشفت عن وجود خدمة توصيل حاليا بقسم الشركات في تطبيق جمعيتي الخاص لمرشحي مجلس الأمة 2020، مبينة أنه يمكن التواصل على الرقم التالي (98966063).