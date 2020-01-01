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ناطقة باسم الحكومة البريطانية تغرّد بمقولة لأبي بكر الصديق

الإثنين 02 نوفمبر 2020 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ناطقة باسم الحكومة البريطانية تغرّد بمقولة لأبي بكر الصديق



وكالات

غرّدت ناطقة باسم الحكومة البريطانية، بمقولة منسوبة للصحابي أبي بكر الصديق، في معرض حديثها عن ضرورة المحافظة على البيئة.

الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، كتبت بتغريدة عبر "تويتر": "يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه)".

وأضافت: "يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي 26 في المملكة المتحدة العام المقبل. من واجبنا الحفاظ على الكرة الأرضية، ونعالج معا ظاهرة التغير المناخي".

وفي مؤتمر العام الماضي بإسبانيا، شدد المشاركون على ضرورة معالجة معضلة "الاحتباس الحراري"، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى آلية عمل محددة.

وتحذر دراسات من أن السنوات المقبلة ستشهد ارتفاعا مميتا بدرجات الحرارة، وتستمر 20 يوما بالسنة.

وتقول دراسات؛ إنه في حال لم تتخذ إجراءات سريعة لوقف التغير المناخي، فإن مناطق مأهولة ستبدأ بالانهيار بحلول العام 2050.

#أبو بكر الصديق #بريطانيا #روزي ديا #البيئة #تغريدة

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