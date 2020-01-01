وسائل إعلام: الأمير البريطاني وليام أصيب بفيروس كورونا في أبريل

وكالات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت متأخر، يوم الأحد، نقلا عن مصادر بقصر كينزنغتون أن الأمير وليام أصيب بفيروس كورونا في أبريل/ نيسان وذلك في وقت مقارب لتاريخ إصابة والده الأمير تشارلز بنفس العدوى.

وقالت صحيفة ذا صن إن وليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في الترتيب لولاية العرش، أبقى إصابته سرا لأنه لم يرغب في إثارة قلق البلاد، ونقلت الصحيفة عن وليام قوله لمراقب خلال لقاء "تحدث أمور مهمة ولم أرغب في إثارة قلق أحد".



وأضافت أنه خضع للعلاج على أيدي أطباء القصر واتبع الإرشادات الحكومية بعزل نفسه في منزل العائلة "أنمر هول" في نورفولك مضيفة أنه شارك رغم ذلك في 14 لقاء عبر الهاتف والاتصال المرئي خلال أبريل/ نيسان.

وذكر مصدر للصحيفة أن وطأة الفيروس "كانت شديدة على وليام" مشيرا إلى أنه عانى من صعوبة في التنفس في إحدى المراحل مما أثار ذعر من حوله.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) النبأ أيضا نقلا عن مصادر في وقت متأخر الأحد لكن قصر كينزنغتون ومكتب الأمير وليام رفضا تقديم تعقيب رسمي للهيئة.

وأعلن مقر إقامة الأمير تشارلز والد وليام في 25 مارس/ آذار عن إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا. وعزل تشارلز نفسه في منزله باسكتلندا سبعة أيام وعانى من أعراض بسيطة.