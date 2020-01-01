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فاوتشي: ترامب لم يعد يأخذ بنصائحي.. والبيت الأبيض يرد

الإثنين 02 نوفمبر 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاوتشي: ترامب لم يعد يأخذ بنصائحي.. والبيت الأبيض يرد



وكالات

انتقد مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية وعضو خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد، أنطوني فاوتشي، استراتيجية إدارة دونالد ترامب لإدارة أزمة الوباء ما دفع البيت الأبيض إلى الرد عليه واتهامه بالسعي إلى إضعاف الرئيس المرشح لولاية ثانية.


واعتبر فاوتشي المستشار الأبرز للرئيس حول الوباء، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون "في وضع أسوأ" لمواجهة تسارع انتشار حالات كوفيد-19، وقال محذرا: "سنتألم" مضيفا "الوضع ليس جيدا".

وأشار إلى أن دونالد ترامب لم يعد يأخذ بنصائحه وبات يفضل الآن طبيب الأشعة العصبية سكوت أتلاس المؤيد لإعادة فتح واسعة للمجتمع الأميركي بدلا من تعزيز إجراءات الوقاية.

وتابع فاوتشي: "فجأة، لم يعودوا يرغبون في الاستماع إلى رسالتنا لأنها لا تتوافق مع ما يريدون فعله"، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس منذ عدة أسابيع.

وتحدث فاوتشي عن فارق كبير بين مقاربة البيت الأبيض لمواجهة الوباء، وتلك التي يعتمدها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي "يأخذ الوباء على محمل الجد من وجهة نظر الصحة العامة".

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