ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير في تركيا إلى76 قتيلا و962 مصابا

وكالات

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الجمعة الماضي غرب البلاد، وخاصة ولاية إزمير، إلى 76 قتيلا و962 مصابا.

أنقرة - سبوتنيك. وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، أنه "وفقا لأحدث التقارير فقد وصل عدد قتلى الزلزال إلى76 شخصًا والمصابين إلى 962"، وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 73 شخصا و إصابة 961 آخرين.



وصرح وزير البيئة والتحضر التركي، مراد كوروم، أمس الأحد، بأن أكثر من 40 مبنى متعدد الطوابق في إزمير دمر بالكامل أو أصبح غير صالح للسكن نتيجة الزلزال القوي الأخير في غرب تركيا.

وقال كوروم للصحفيين: "تم استكشاف إجمالي 2234 مبنى بعد الزلزال. ودمر ما يصل إلى 41 مبنى بالكامل أو لحقت بها أضرار جسيمة، وتضرر 1041 مبنى جزئيا".

وبحسب الوزير، سيتم دفع تعويضات للمواطنين الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن بمبلغ 3600 دولار، بينما سيحصل أقارب الضحايا على 1200 دولار.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجة، الجمعة الماضية، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا و اليونان.