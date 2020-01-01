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أسعار العملات مقابل الشيكل
الإثنين 02 نوفمبر 2020 07:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله /سما/
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، صباح اليوم الاثنين، كما يلي:
الدولار الأمريكي 3.40
اليورو الأوروبي 3.96
الدينار الأردني 4.80
الجنيه المصري 0.21
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