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وزيرة الصحة المصرية: عانيت من ارتفاع درجة الحرارة لـ ٣ أيام بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الإثنين 02 نوفمبر 2020 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة المصرية: عانيت من ارتفاع درجة الحرارة لـ ٣ أيام بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا



وكالات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، إنها قررت المشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا لسببين، موضحة أن المشاركة تأتي في إطار التضامن وبعث رسالة طمأنينة للمواطنين.

ووفقا لصحيفة “الشروق” المصرية، أضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الأحد، أنها عانت من أعراض ارتفاع درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام بعد تلقي الجرعة الأولى، مؤكدة أن الأعراض متوقعة وليست غريبة.

وأشارت إلى أنها عانت من أعراض اللقاح خلال اليوم الأول لتلقي الجرعة الثانية من لقاح “كوفيد – 19″، لافتة إلى أنها سافرت اليوم إلى إيطاليا، خلال اليوم التالي.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية أن جميع المبحوثين الذين أجريت عليهم تجارب اللقاح حول العالم، لم يعانوا أي نوع من الأعراض غير المتوقعة، قائلة إن اللقاحات دخلت في مرحلة التصنيع للتطعيم في الطوارئ ببعض الدول.

وأشارت إلى أن مصر تعمل مع الصين على توفير لقاح كورونا وتصنيعه، مضيفة أنها من المقرر أن تجتمع مع السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، يوم الثلاثاء

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