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الكويت تغلق متجراً «يبيع منتجات إسرائيلية»

الإثنين 02 نوفمبر 2020 05:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تغلق متجراً «يبيع منتجات إسرائيلية»



وكالات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغلاق 8 متاجر، أحدها يبيع منتجات إسرائيلية، وإحالتها إلى النيابة.

وقالت وزارة التجارة، في بيان صحافي، أمس (الأحد)، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن «فرق التفتيش ضبطت منتجات من الكيان الصهيوني محظورة في الأسواق المحلية حسب القانون، تباع في إحدى شركات قطع غيار السيارات في منطقة الشويخ الواقعة في الكويت العاصمة».

وأشارت الوزارة إلى أن شكوى وإخطار رفع من قبل مستهلك يفيد بوجود شركة تزاول بيع سلع إسرائيلية الصنع. وأضافت أن فرق التفتيش تلقت الشكوى، وقامت بالتدقيق على البضاعة الموجودة في الشركة، وتبين وجود بضاعة «الكيان الصهيوني»، بحسب البيان، وكانت عبارة عن «ثرموستات» حجم صغير بعدد 77 علبة، كتب عليها صنع في إسرائيل، ما يعد مخالفة للقانون والنظم في التعامل مع منتجات الكيان الصهيوني.

كما ذكرت وزارة التجارة أن 7 محال، 4 منها خالفت القرار الوزاري الذي يحظر على المحلات عرض بيع السلع المقلدة، بالإضافة إلى بسطة في سوق السمك ومطعم ومصنع تعبئة، خالفت قوانين الوزارة.

#الكويت #وزارة التجارة الكويتية #منتجات اسرائيلية #وكالة الأنباء الألمانية #الكيان الصهيوني #قطع غيار السيارات #منطقة الشويخ #سلع اسرائيلية

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