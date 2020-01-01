7 أساليب بسيطة لتسريع الحاسوب البطيء

وكالات

كشف موقع Business Insider عن سبعة أساليب بسيطة يمكن اللجوء إليها لمعالجة مشكلة بطء الحاسوب.

تقليص عدد البرامج التي يبدأ تشغيلها تلقائيا لدى تشغيل الحاسوب من خلال حذف البرامج غير الضرورية التي تستخدم كميات كبيرة من الذاكرة الرئيسية من قائمة التشغيل التلقائي.