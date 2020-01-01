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الجيش الاسرائيلي يعلن افتتاح منشأة "حصن دافيد" العسكرية

الإثنين 02 نوفمبر 2020 03:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يعلن افتتاح منشأة "حصن دافيد" العسكرية



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدشين منشأة "دافيد" العسكرية، وهي الأولى من نوعها والأكبر لدى الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "افتتح رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي منشأة حصن دافيد، التي تعد مقرا لبيانات متعددة الأذرع لتخزين المعلومات التشغيلية والتنفيذية وهي الأولى والأكبر في الجيش".

وأوضح المتحدث أن المنشأة تتميز بمستوى عالٍ من التصميم الهندسي، وتقع في الجنوب، فيما أشار إلى أنه تم اعتماد بنى تحتية مميزة وحديثة وصولا إلى برمجيات متقدمة كجزء من عملية التحول الرقمي للمؤسسة العسكرية.

وأضاف: "يتمحور دور المنشأة بتخزين المعلومات التشغيلية والتنفيذية لجيش الدفاع. من شأن هذه المنشأة تحقيق قفزة نوعية كبيرة في آلية عمل واستمرارية وظائف الجيش وتتيح مرونة للتغييرات والتحديثات التكنولوجية.

#الجيش الاسرائيلي #أفيف كوفاخي #التصميم الهندسي #منشأة ديفيد العسكرية #تخزين المعلومات #بنى تحتية #برمجيات متقدمة #المؤسسة العسكرية الاسرائيلية #التحديثات التكنولوجية

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