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مانشستر يونايتد يسقط علي ارضة امام آرسنال بهدف دون رد

الإثنين 02 نوفمبر 2020 03:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يسقط علي ارضة امام آرسنال بهدف دون رد



وكالات

فوز تاريخي لرفاق النني بفضل سذاجة بوجبا الذي أضاف مباراة جديدة إلى سجل مبارياته المخيبة منذ عودته لمانشستر يونايتد عام 2016 من يوفنتوس في صفقة قياسية.

وبسط آرسنال سيطرته على معظم أوقات المباراة، خاصةً في الشوط الأول الذي تسيده وأهدر خلاله العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وسط انكماش دفاعي لليونايتد غير مُبرر رغم إقامة المباراة على ملعب أولد ترافورد، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي بداية الشوط الثاني تحسن مردود مانشستر يونايتد نوعًا ما، لكن وسط هذا التحسن ارتكب بول بوجبا هفوة ساذجة بعرقلة هيكتور بيريين داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 62 ليتسبب في ركلة جزاء نفذها أوباميانج بنجاح.


 
واستطاع آرسنال الحفاظ على هدفه بل وكاد يسجل في أكثر من مناسبة أخرى عن طريق أوباميانج وتوماس بارتي ومحمد النني.

وقدم النجم المصري محمد النني أداءً مذهلاً مع توماس بارتي على مدار الـ 90 دقيقة، أعاد إلى الأذهان أداء الثنائي التاريخي للمدفعجية “باتريك فييرا وجيلبرتو سيلفا” في خط الوسط.

لكن النني كاد يفسد كل ما قدمه بارتكاب هفوة فادحة في الدقيقة 85 عندما شتت كرة داخل منطقة الجزاء بشكل غير صحيح، لولا التوفيق لسكنت الشباك، حيث ارتطمت في وجه الحارس لينو ثم في القائم الأيسر لتخرج ركنية.

وبهذه النتيجة يتقدم آرسنال إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة بينما تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز ال15 برصيد 7 نقاط بفارق 6 نقاط عن شيفيلد يونايتد الذي يحتل المركز ال18 – أول مراكز الهبوط-.

#مانشستر يونايتد #أرسنال #بول بوجبا #أولد ترافولد #محمد النني #أوباميانج #توماس بارتي #باتريك فييرا #جيلبيرتو سيلفا #الدوري الانجليزي الممتاز #شيفيلد يونايتد

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