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ترامب ينفي عزمه إعلان فوزه في الانتخابات قبل تحديد النتائج بأكملها

الإثنين 02 نوفمبر 2020 02:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب ينفي عزمه إعلان فوزه في الانتخابات قبل تحديد النتائج بأكملها



وكالات

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحة تقرير صحفي قال إنه ينوي الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل تحديد النتائج الكاملة للتصويت حال تسجيل تقدمه في بعض الولايات.


وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء الأحد، ردا على سؤال حول صحة هذه المعلومات: "لا، هذه كلها أنباء كاذبة".

وأضاف ترامب مع ذلك، متطرقا إلى قضية فرز الأصوات: "لا أعتقد أن انتظار مثل هذا الوقت الطويل بعد الانتخابات أمر عادل".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل في وقت سابق عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الجمهوري ترامب، قد يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية مساء يوم 3 نوفمبر دون انتظار نتائج التصويت حال تقدمه على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات أوهايو وفلوريدا وكارولاينا الشمالية وتكساس وآيوا وأريزونا وجورجيا.

ومن المتوقع أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة سيتم تحديدها ليس ليل 4 نوفمبر وإنما لاحقا بسبب أعداد قياسية للمشاركين في التصويت المبكر عبر البريد والتي تجاوزت 90 مليون شخصا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 8 فقط من أصل 50 ولاية أمريكية ستتمكن من فرز الأصوات حتى منتصف يوم 4 نوفمبر.

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