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مدير عام منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه بسبب كورونا

الإثنين 02 نوفمبر 2020 02:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه بسبب كورونا



وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الأحد، إنه عزل نفسه بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة في "تويتر": "أنا بخير ولم تظهر أي أعراض.. لكن سأعزل نفسي خلال الأيام القادمة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية".

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيواصل العمل من المنزل.

وتابع قائلا: "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية.. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال عدوى كوفيد 19، وقمع الفيروس، وحماية الأنظمة الصحية".

واختتم سلسة تغريداته بالقول: "أنا وزملائي بمنظمة الصحة العالمية سنستمر بالانخراط مع الشركاء لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين".

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