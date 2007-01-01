رونالدو يعيد الابتسامة الي اليوفي..فيديو

سما

فوز عريض لليوفي بنتيجة 4/1 خارج قواعده، من بينها ثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول ظهور له بعد أن هزم فيروس كورونا المستجد الذي أبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1، ومع بداية الشوط الثاني قرر آندريا بيرلو إشراك كريستيانو رونالدو بدلاً من باولو ديبالا، ليتغير كل شيء بعدها، ويسجل فريقه 3 أهداف بتوقيع رونالدو “هدفان” وآدريان رابيو “هدف”.

يُعد فوز يوفنتوس على سبيزيا اليوم هو الأول للفريق في 7 مباريات بين الفريقين، كما خسر اليوفي آخر مرة واجه فيها سبيزيا بمنافسات دوري الدرجة الثانية بموسم 2007/2006، وكان بوفون حارس المرمى.