  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يعيد الابتسامة الي اليوفي..فيديو

الإثنين 02 نوفمبر 2020 02:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يعيد الابتسامة الي اليوفي..فيديو



سما

فوز عريض لليوفي بنتيجة 4/1 خارج قواعده، من بينها ثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول ظهور له بعد أن هزم فيروس كورونا المستجد الذي أبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1، ومع بداية الشوط الثاني قرر آندريا بيرلو إشراك كريستيانو رونالدو بدلاً من باولو ديبالا، ليتغير كل شيء بعدها، ويسجل فريقه 3 أهداف بتوقيع رونالدو “هدفان” وآدريان رابيو “هدف”.

يُعد فوز يوفنتوس على سبيزيا اليوم هو الأول للفريق في 7 مباريات بين الفريقين، كما خسر اليوفي آخر مرة واجه فيها سبيزيا بمنافسات دوري الدرجة الثانية بموسم 2007/2006، وكان بوفون حارس المرمى.

#يوفنتوس الإيطالى #سبيزيا #كريستيانو رونالدو #آندريا بيرلو #الدوري الايطالي #باولو ديبالا #آدريان رابيو #بوفون #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سوريا : نتائج السبر الترشيحي 2020 - 2021 حسب الاسم ورقم الاكتتاب بكالوريا علمي أدبي

الانتخابات الأميركية.. رقم قياسي جديد في التصويت المبكر

غزة : المباحث تكشف ملابسات وفاة فتاة بالنصيرات

مستشار المرشح الديمقراطي بايدن يوضح موقفه من التطبيع ورؤية ادارته تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

3 قتلى عرب بجريمة إطلاق نار في الجليل الأعلى فجر اليوم الأحد

الثانية في 24 ساعة.. انتحار فتاة شنقًا برفح

أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان

الأخبار الرئيسية

جو ترامب

اشتعال السباق بين بايدن وترامب ..والخوف من الفوضى

البرغوثي

معاريف: مروان البرغوثي سيخوض سباق الرئاسة الفلسطينية إذا لم ترشحه فتح

الاعلامي الحكومي بغزة: لا إغلاق تام قريباً وكافة السيناريوهات متوقعة لمواجهة الوباء

سيناريوهات الحرب المقبلة: صعوبة الهجوم على قطاع غزة أو لبنان.. و لا بديل عن سلاح الجو الإسرائيلي

78

مستشار المرشح الديمقراطي بايدن يوضح موقفه من التطبيع ورؤية ادارته تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي