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ترامب ينتقد عمليات الإغلاق الأوروبية ويصفها بـ"شديدة القسوة"

الإثنين 02 نوفمبر 2020 01:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب ينتقد عمليات الإغلاق الأوروبية ويصفها بـ"شديدة القسوة"



وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمليات الإغلاق الجديدة في أوروبا لمواجهة تفشي كورونا بأنها "شديدة القسوة".

وحذر دونالد ترامب من أن منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التي تجري الثلاثاء، سيقلد تلك الإجراءات الصارمة ويسحق الاقتصاد.

وقال ترامب لمؤيديه في ولاية ميشيغان شمال الولايات المتحدة التي يحتاج للفوز فيها: "فرضت أوروبا عمليات إغلاق شديدة القسوة وكانت الحالات تتزايد والوفيات تتزايد، لكنني أعتقد أنها قاسية".

وأضاف: "الآن، يفعلون ذلك من جديد.. ماذا يفعلون بحق الجحيم؟ أعتقد أنني سأذهب وأشرح لهم الأمر"، وتعهد بعدم إغلاق أجزاء من البلاد مرة أخرى.

وصرح وسط هتافات صاخبة من الحشود المتجمعة في درجات حرارة فوق درجة التجمد بقليل: "إنني أقدم العودة الأمريكية العظيمة ولن تكون لدينا أي عمليات إغلاق.. ويمكنني أن أقول لكم إنه لن تكون هناك عمليات إغلاق".

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