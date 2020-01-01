مصر تسجل 181 إصابة و12 وفاة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 181 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 181 حالة، مقابل 176 في بيانات الجمعة و170 السبت، لتصل إلى 107736 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 12 وفاة جديدة جراء الفيروس، مقابل 13 الجمعة و8 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 6278 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 103 مرضى من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 99555 شخصا.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.