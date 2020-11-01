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"برج خليفة" يتزين بعلم الجزائر احتفالا بذكرى ثورة 1 نوفمبر

الإثنين 02 نوفمبر 2020 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"برج خليفة" يتزين بعلم الجزائر احتفالا بذكرى ثورة 1 نوفمبر



وكالات

تزين "برج خليفة" اليوم في دبي بعلم الجزائر، احتفالا بذكرى انطلاق الثورة التحريرية الجزائرية التي تصادف يوم 1 نوفمبر من كل عام.

وظهر برج خليفة بالألوان الوطنية البيضاء والخضراء والحمراء في مشهد مبهر أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


ونشرت إدارة برج خلفية منشورا، قالت فيه: "نضيء برج خليفة الليلة لنشارك أشقائنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بدأت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954".

#برج خليفة #الجزائر #الثورة التحريرية الجزائرية #واحد نوفمبر #مواقع التواصل الاجتماعي #الامارات #عيد الاستقلال #دبي #وكالة أنباء الامارات #وام

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