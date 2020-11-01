"برج خليفة" يتزين بعلم الجزائر احتفالا بذكرى ثورة 1 نوفمبر

وكالات
تزين "برج خليفة" اليوم في دبي بعلم الجزائر، احتفالا بذكرى انطلاق الثورة التحريرية الجزائرية التي تصادف يوم 1 نوفمبر من كل عام.
وظهر برج خليفة بالألوان الوطنية البيضاء والخضراء والحمراء في مشهد مبهر أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
" #برج_خليفة" يزدان بألوان #العلم_الجزائري احْتِفَاءً باليوم الوطني #وام pic.twitter.com/atHG0FTWMv— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 1, 2020
ونشرت إدارة برج خلفية منشورا، قالت فيه: "نضيء برج خليفة الليلة لنشارك أشقائنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بدأت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954".