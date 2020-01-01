بوتين يكشف مزايا العمل عن بعد

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اعتاد على العمل عن بعد، مشيرا إلى مزايا هذه الطريقة.

وقال بوتين خلال محادثة مع رئيس المجموعة المالية الروسية "في تي بي" أندريه كوستين، اليوم الأحد، إنه اعتاد العمل عن بعد، مضيفا أن التواصل بهذه الطريقة أسهل وأكثر إثارة للاهتمام.



كما أشار الرئيس إلى أن هذا الشكل من التفاعل له مميزاته، حيث أن هذه الطريقة تسمح بجمع عدد كبير من الأشخاص دون الحاجة إلى إيقاف عملهم لبعض الوقت، قال بوتين: "من الجيد أن توجد مثل هذه الفرص".

وفي 2 تشرين الأول / أكتوبر أصدرت موسكو مرسومًا يلزم أرباب العمل بتحويل 30% من الموظفين على الأقل للعمل عن بعد.

وأعلنت مقر مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، أن موسكو سجلت أكبر عدد من حالات كوفيد-19 في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان اليوم "بحسب الأقاليم: مدينة موسكو – 5261 حالة، سان بطرسبرغ – 896 حالة، مقاطعة موسكو – 545 حالة ".