  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"آبل" تخسر 450 مليار دولار من قيمتها بسبب الأداء المخيب لأجهزة "أيفون"

الإثنين 02 نوفمبر 2020 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تخسر 450 مليار دولار من قيمتها بسبب الأداء المخيب لأجهزة "أيفون"



وكالات

منذ أن أصبحت أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار في أغسطس/ آب الماضي وبلغت أعلى مستوياتها في سبتمبر/ أيلول، فقدت شركة "آبل" 450 مليار دولار من قيمتها.

يمثل ذلك انخفاضا قدره 19%، وشكلت الموجة البيعية الأخيرة لأسهمها – انخفاض بنسبة 5.6% يوم الجمعة - أكثر من 120 مليار دولار من الخسائر، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ".


تبلغ قيمة "آبل" الآن 1.85 تريليون دولار ولا تزال الشركة الأمريكية الأكثر قيمة، لكن المبلغ الذي تم اقتطاعه من قيمتها التي بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر/ أيلول، يعادل أكثر من القيمة السوقية الكاملة لشركة "فيزا"، وهي سابع أكبر شركة في مؤشر "إس آند بي 500"، وأكبر من قيمة بورصة تايلاند.

يأتي التراجع في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التكنولوجيا العملاقة عن مبيعات "آيفون" التي جاءت دون تقديرات المحللين، كما لم تقدم الشركة أي توقعات عن أداء الربع الجديد.

بلغت عائدات الشركة من "آيفون" خلال الربع الرابع من العام المالي 26.4 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات البالغة 27.1 مليار دولار.
انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.6%، يوم الجمعة، وسجل أسوأ أسبوع له منذ عمليات البيع الناجمة عن فيروس كورونا في مارس/ آذار.

تثير التوقعات المبيعات المخيبة للآمال من شركات التكنولوجيا مثل "آبل" و"تويتر" و"فيسبوك" مخاوف حول احتمال استمرار النمو الذي دعم قيمتها السوقية هذا العام.

#آبل #آيفون #القيمة السوقية #شركة فيزا #فيروس كورونا #مؤشر ناساك #تويتر #فيسبوك #المبيعات #بورصة تايلاند

الأكثر قراءة اليوم

سوريا : نتائج السبر الترشيحي 2020 - 2021 حسب الاسم ورقم الاكتتاب بكالوريا علمي أدبي

الانتخابات الأميركية.. رقم قياسي جديد في التصويت المبكر

غزة : المباحث تكشف ملابسات وفاة فتاة بالنصيرات

3 قتلى عرب بجريمة إطلاق نار في الجليل الأعلى فجر اليوم الأحد

الثانية في 24 ساعة.. انتحار فتاة شنقًا برفح

مستشار المرشح الديمقراطي بايدن يوضح موقفه من التطبيع ورؤية ادارته تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان

الأخبار الرئيسية

جو ترامب

اشتعال السباق بين بايدن وترامب ..والخوف من الفوضى

البرغوثي

معاريف: مروان البرغوثي سيخوض سباق الرئاسة الفلسطينية إذا لم ترشحه فتح

الاعلامي الحكومي بغزة: لا إغلاق تام قريباً وكافة السيناريوهات متوقعة لمواجهة الوباء

سيناريوهات الحرب المقبلة: صعوبة الهجوم على قطاع غزة أو لبنان.. و لا بديل عن سلاح الجو الإسرائيلي

78

مستشار المرشح الديمقراطي بايدن يوضح موقفه من التطبيع ورؤية ادارته تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي