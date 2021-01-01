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تفشي كورونا في الوسط الفني... مخاوف تحاصر كل من حضر مهرجان الجونة

الإثنين 02 نوفمبر 2020 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفشي كورونا في الوسط الفني... مخاوف تحاصر كل من حضر مهرجان الجونة



وكالات

توقع المخرج المصري كريم العدل، السبت، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الوسط الفني خلال الفترة المقبلة بسبب حضور العديد من الفنانين فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، واختتم دورته الرابعة مساء الجمعة الماضية.

وقال العدل في منشور عبر "فيسبوك": "الكام يوم اللي جايين دول هنشوف فيهم ارتفاع عدد مرضى الكورونا من الوسط الفني بسبب مهرجان الجونة".

وأردف مناشدا الحضور بتوخي الحذر وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة: "يا ريت أي حد كان في الجونة يعزل نفسه ويعمل مسحة الأول قبل ما يقابل أي حد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد".

واختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الرابعة مساء الجمعة، وسط حضور العديد من الفنانين والفنانات، مثل آسر ياسين ورانيا يوسف وإلهام شاهين وأحمد مالك وخالد الصاوي ويسرا وأصالة نصري ورامي عياش ورزان مغربي ودرة.

كانت آخر أعمال المخرج، كريم العدل، مسلسل أسود فاتح الذي يعرض حاليا على منصة "شاهد" الإلكترونية.

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