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مكاتب المراهنات البريطانية تتوقع انتصار بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الإثنين 02 نوفمبر 2020 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكاتب المراهنات البريطانية تتوقع انتصار بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية



وكالات

توقعت مكاتب المراهنات البريطانية انتصار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، في الولايات المتأرجحة.

وبحسب بيانات أكبر مكاتب المراهنات البريطانية بينها "William Hill" و"Bet365" و"SkyBet"ـ إضافة إلى "PaddyPower" الإيرلندية، تبلغ حظوظ بايدن للفوز في ولاية بينسيلفانيا من 69% إلى 71% مقابل 36%-38% لدى ترامب.

بينما يقدر احتمال انتصار المرشح الديمقراطي في ولاية جورجيا بـ60% مقابل 48% لمنافسه الجمهوري، بينما تشير بيانات مكاتب المراهنات إلى نفس الحظوظ بشأن التصويت في ولاية فلوريدا.

وتقدر مكاتب المراهنات احتمال انتصار بايدن في الانتخابات الرئاسية بشكل عام بـ67%-71%.

ويأتي السباق الانتخابي، الذي ينتهي يوم 3 نوفمبر، في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية واسعة.

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