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أوروبا في 5 أسابيع تسجل أكثر من عشرة ملايين اصابة بكورونا

الأحد 01 نوفمبر 2020 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوروبا في 5 أسابيع تسجل أكثر من عشرة ملايين اصابة بكورونا



وكالات

أفادت إحصاءات نشرتها وكالة "رويترز" بأن عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" زاد المثلين في أوروبا خلال خمسة أسابيع، لتبلغ القارة يوم الأحد مستوى العشر ملايين حالة.

وفي الشهر الماضي سجلت آسيا وأمريكا اللاتينية معا عشرة ملايين حالة وسجلت الولايات المتحدة وحدها تسعة ملايين وفقا لتحليلات رويترز.

وتمثل أوروبا التي تقطنها، نسبة عشرة بالمئة من سكان العالم، نحو 22 بالمئة من إجمالي عدد الإصابات بالمرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وسجلت القارة، التي شهدت 269 ألف حالة وفاة، نسبة 23 بالمئة من الإجمالي العالمي للوفيات المرتبطة بالجائحة البالغ نحو 1.2 مليون.

ووسط ارتفاع الإصابات أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إجراءات عزل عام، على الأقل للشهر المقبل، تضاهي في شدتها القيود التي فُرضت في مارس وأبريل، وفرضت البرتغال إجراءات عزل جزئية في حين تشدد إيطاليا وإسبانيا القيود.

وتشير حسابات "رويترز" إلى أن أوروبا سجلت أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية أي نحو نصف 3.3 مليون حالة سجلت في العالم كله، كما شهدت 16100 وفاة بالمرض بزيادة بنسبة 44 بالمئة عن الأسبوع السابق.

ومن بين كل عشرة آلاف شخص في أوروبا أصيب 127 بالمرض وتوفي أربعة وفقا لإحصاءات "رويترز"، وفي الولايات المتحدة أصيب 278 وتوفي سبعة من بين كل عشرة آلاف من السكان.

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