استطلاع رأي: جو بايدن يتقدم 10 في المئة على منافسه ترامب في انتخابات الرئاسة الامريكية

واشنطن /سما/

أفاد استطلاع للرأي أجرته صحيفة"وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتقدم بنسبة 10 في المئة على مستوى البلاد على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الوطني.

ووفقا للاستطلاع، فإن 52 في المئة من الناخبين الأمريكيين يؤيدون جو بايدن، مقابل 42 في المئة يفضلون دونالد ترامب.

ومع ذلك، يتقدم جو بايدن بنسبة 6 في المئة فقط في الولايات الـ 12 الحاسمة، وهي ميزة تقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع، مقارنة بتقدمه هناك بنسبة 10 في المئة الشهر المنصرم.

وذكر الاستطلاع أن تنافسا متقاربا يجري في الوقت نفسه، على مستوى المقاطعات في ولايات عدة بين بايدن وترامب، وذلك قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية التي تنطلق الثلاثاء المقبل.

من جهة ثانية، أظهرت آخر استطلاعات الرأي الصادرة، صباح اليوم الأحد، في ولاية فلوريدا، تعادلا بين المرشحين، بايدن وترامب.

وأوضح الاستطلاع أن شعبية بايدن انخفضت بين الأمريكيين من أصول إفريقية في ولاية فلوريدا، في حين ارتفعت بين كبار العمر بسبب خطته لمواجهة وباء كورونا.

وتظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها "رويترز/ إبسوس" أن السباق لا يزال غير محسوم في فلوريدا ونورث كارولاينا وأريزونا.

كما يتخلف ترامب بفارق خمس نقاط في بنسلفانيا وتسع في كل من ميشيغان وويسكونسن، وهي ثلاث ولايات أخرى حاسمة ساعدته على الفوز بأصوات المجمع الانتخابي عام 2016 على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي فازت في التصويت الشعبي.

ويعود تراجع ترامب في استطلاعات الرأي في جانب منه إلى تآكل الدعم من مكونين كبيرين من قاعدة ناخبيه التي منحته الفوز عام 2016، وهما البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية وكبار السن، وكذلك رفض المواطنين طريقة تعامله مع وباء كورونا.

وتجرد الإشارة إلى أنه تم تصويت أكثر من 90 مليون أمريكي في الانتخابات الرئاسية، من بين أكثر من 230 مليون ناخب أمريكي.