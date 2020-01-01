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الصحة الإسرائيلية: انخفاض عدد مرضى كورونا النشطين إلى أقل من 10 آلاف

الأحد 01 نوفمبر 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: انخفاض عدد مرضى كورونا النشطين إلى أقل من 10 آلاف



القدس المحتلة /سما/

أصيب 219 شخصًا بفيروس كورونا، أمس، السبت، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيلية، بينما انخفض عدد المرضى النشطين إلى 9762.

وأجري أمس السبت 7974 فحصًا، ما يعني أنّ نسبة الإصابة هي 2.74.

كذلك بيّنت المعطيات إصابة 329 شخصًا بالفيروس منذ منتصف ليل السبت – الأحد، وحتى السابعة والثلث من مساء الأحد.

وانخفض عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 171، بينما ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 2553 بعد وفاة 5 أشخاص الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحّة الإسرائيلي، يولي أدلشطاين، اليوم، الأحد، تقصير الحجر المنزلي من 14 يومًا إلى 12 يومًا.

وقال أدلشطاين إن التخفيض سيكون تجريبيًا حتى نهاية العام الجاري، وسيعلن عن تفاصيل خطّة التقليص خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أجّلت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها اليوم، الأحد، القرار بشأن رفع الغرامات على مخالفة تعليمات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا إلى اجتماع كابينيت كورونا المقبل، غدا، وذلك إثر اعتراضات، خاصة من جانب الأحزاب الحريدية، على قرار كهذا.

وأعلن عضوا الكنيست يعكوف ليتسمان وموشيه غفني، من كتلة "يهدوت هتوراة"، أنه في حال المصادقة على رفع مبلغ الغرامات، فإن كتلتهما ستصوت ضد قرار الحكومة في أي هيئة وفي لجان الكنيست وهيئتها العامة، حسبما أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

وسادت أجواء متوترة خلال اجتماع الحكومة. وطالب الوزير إيتسيك كوهين، من حزب شاس، بسحب مشروع قانون رفع مبلغ الغرامات. ورد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه "لن أسحبه. نقطة. ولا توجد إمكانية جدية لإنفاذ القانون من دون غرامات". وعارض الوزراء بنينا تمنو شطا ويعقوب أفيطان رفع مبلغ الغرامات

#فيروس كورونا #اصابات #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية

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