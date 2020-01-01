استطلاع: ارتفاع قوة الليكود.. وتراجع المشتركة إلى 12 مقعدًا وخولدائي يضرّها أكثر

القدس المحتلة /سما/

بيّن استطلاع للرأي نشرته القناة 13 الإسرائيليّة، اليوم، الأحد، ارتفاع قوّة الليكود إلى 29 مقعدًا لو جرت الانتخابات اليوم، بينما سيتراجع تمثيل القائمة المشتركة إلى 12 مقعدًا من 15 مقعدًا حاليًا.

ويعطي الاستطلاع تحالف أحزاب اليمين المتطرّف "يمينا" 22 مقعدًا، و"ييش عتيد" 20 مقعدًا، لأوّل مرّة منذ أسابيع.

أما "كاحول لافان"، فستحصل على 10 مقاعد، تليها "شاس" و"يهدوت هتوراة" و"يسرائيل بيتينو" بـ7 مقاعد ومن ثم "ميرتس" بـ6 مقاعد.

وفي حال أقام رئيس بلديّة تل أبيب، رون خولدائي، حزبًا جديدا، سيحصل على 7 مقاعد لو جرت الانتخابات اليوم، وسيأخذ مقعدًا من القائمة المشتركة لتصبح 11 مقعدًا، و3 مقاعد من "ييش عتيد" ومقعدين من "كاحول لافان"، وسيأخذ من "ميرتس" مقعدين.

ورجّح استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" يوم الجمعة الماضي أن تراجع المشتركة نابع من أنّ 35% من الناخبين العرب مترددون ولم يقرروا شكل تصويتهم في الانتخابات المقبلة.