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خلال مكالمة هاتفية مع ماكرون.. ولي عهد أبوظبي يدين الهجمات الإرهابية في فرنسا ويؤكد رفضه خطاب الكراهية

الأحد 01 نوفمبر 2020 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال مكالمة هاتفية مع ماكرون.. ولي عهد أبوظبي يدين الهجمات الإرهابية في فرنسا ويؤكد رفضه خطاب الكراهية



وكالات

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحث مع الرئيس الفرنسي الصديقة إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية، حيث أكد عمق العلاقات ورسوخها بين البلدين، كما بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن الشيخ محمد بن زايد، عبر عن إدانته الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية، وقدم تعازيه إلى الرئيس الفرنسي في الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن هذه الممارسات تتنافى مع تعاليم ومبادئ الأديان السماوية كافة التي تحض على السلام والتسامح والمحبة وتؤكد قدسية النفس البشرية.

وشدد على رفضه خطاب الكراهية الذي يسيء إلى العلاقة بين الشعوب ويؤذي مشاعر الملايين من البشر ويخدم أصحاب الأفكار المتطرفة، رافضا بشكل قاطع أي تبرير للإجرام والعنف والإرهاب.

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن النبي محمد يمثل قدسية عظيمة لدى المسلمين، مشددا على أن ربط هذا الموضوع بالعنف وتسييسه أمر مرفوض.

وأوضح أن التعامل بين الشعوب يجب أن يكون من خلال تواصل الحضارات والثقافات والاحترام المتبادل.

وأعرب عن تقديره للتنوع الثقافي في فرنسا واحتضانها لمواطنيها المسلمين الذين يعيشون تحت مظلة القانون ودولة المؤسسات التي تخدم معتقداتهم وثقافاتهم ويمارسون فيها حقوقهم في هذا الإطار.

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