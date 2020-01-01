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تقصير فترة الحجر في إسرائيل وانخفاض عدد الجنود المصابين بكورونا

الأحد 01 نوفمبر 2020 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقصير فترة الحجر في إسرائيل وانخفاض عدد الجنود المصابين بكورونا



القدس المحتلة /سما/

 انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في أوساط الجنود الإسرائيليين إلى 157 مصابًا، غالبيتهم بحالة طفيفة.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن أحد المصابين فقط بحالة خطيرة، مشيرًا إلى أن العدد قبل 20 يومًا كان 1425 فقط.

وأشار إلى أن 2400 جندي إسرائيلي لا يزالون في العزل الانفرادي.

وفي سياق متصل، وبعد مباحثات مع خبراء ومختصين قرر وزير الصحة الإسرائيلي بولي إدلشتاين، الإعلان عن فترة تجريبية تقتصر خلالها مدة الحجر الصحي على 12 يومًا بدل 14.

وتم الاتفاق على أن يضع الخبراء مخططًا دقيقًا خلال الأيام القريبة تجري الفترة التجريبية فيها حتى نهاية الشهر المقبل.

#فيروس كورونا #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #الحجر الصحي

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