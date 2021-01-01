عضو كنيست عربي يدعو لإعلان الطوارئ في مواجهة الجرائم

القدس المحتلة /سما/

دعا منصور عباس عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، إلى ضرورة الإعلان عن حالة طوارئ وتجنيد جميع الموارد المطلوبة للقضاء على الجريمة والعنف في الوسط العربي داخل الخط الأخضر.

ووجه عباس في حديث إذاعي - بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية - نداءً خاصًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفع الخطة الخمسية التي أعدت لهذا السياق، قدمًا، وتطبيقها على الفور.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية للقضاء على العنف في المجتمع العربي، أن الكل في هذا المجتمع يتحمل المسؤولية وأنه يجب العمل من الجميع أيضًا ضد هذه الآفة. كما وصفها.

وشدد على ضرورة وجوب وضع القضايا الملحة في المجتمع العربي على رأس سلم الأولويات.

واعتبر أن سبب تفاقم آفة العنف يعود إلى إخفاقات في فرض سلطة القانون، إضافة إلى انعدام التطوير الاقتصادي وخدمات الرفاه الإجتماعي والقصور في مجالي التربية والتعليم والثقافة.

وأشار إلى وجود خطط لدى وزارة الأمن الداخلي والشرطة ووزارات أخرى لمكافحة العنف بكلفة مليار و700 مليون شيكل.