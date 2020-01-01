محافظ طولكرم: المنتجات الفلسطينية رافعة للاقتصاد الوطني ويجب دعمها

طولكرم / سما /

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إن المنتجات الوطنية تعد رافعة للاقتصاد الوطني في مواجهة المنتج الآخر، ويجب دعمه.

وأشار أبو بكر خلال جولة في أسواق المدينة، بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، بمشاركة مدير الاقتصاد الوطني بطولكرم عماد أبو طبيخ، إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار زيارة أماكن العرض والمحلات التجارية واللقاء مع المواطنين وأصحاب المحال، ضمن سلسلة من الأنشطة خلال الفترة القادمة، خاصة أن طولكرم محافظة زاخرة بالصناعات الوطنية المتميزة على مستوى الوطن ويتم تصديرها للخارج.

وأشار إلى أن ثقافة المستهلك مهمة باتجاه التوجه نحو المنتجات الوطنية، والتي من المهم أن تكون على درجة عالية من المنافسة والجودة والقدرة والتميز عن المنتجات الأخرى.

بدوره، قال أبو طبيخ: إن الجولة جاءت دعماً للمنتج الوطني الفلسطيني، ولتوجيه التجار والمستهلكين لأن يكون التعامل مع السلع الوطنية أولوية، داعياً التجار للإقبال على منتجاتنا الوطنية لتكون حصتها أكثر من المنتجات الأخرى في المحال التجارية والأسواق.