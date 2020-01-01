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إطلاق اسم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين على أحد شوارع جنين

الأحد 01 نوفمبر 2020 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق اسم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين على أحد شوارع جنين



جنين / سما /

أعلن في جنين، اليوم الأحد، وتحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن تسمية أحد الشوارع باسم الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، تقديرا لدعمه ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.

وحضر الاحتفال الذي تم بمبادرة من فصائل منظمة التحرير في محافظة جنين، واللجنة الشعبية للاجئين، والهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب، وجمعية إنسان للعمل الوطني، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية عبد الله قبها، ورئيس الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب محمد حبش، ورئيس جمعية إنسان للعمل الوطني العقيد فداء تركمان، وممثلين عن اللجنة الشعبية للاجئين، وحركة فتح إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني، والمؤسسات المدنية والأمنية والشعبية والإعلامية واتحاد المرأة الجزائرية في فلسطين.

وألقيت عدة كلمات بهذه المناسبة لكل من قبها، وحبش، وتركمان، ووفاء زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وأسامة البزور وأحلام أبو قطنة عن اتحاد المرأة الجزائرية، أشادت بدور الجزائر ودعمها للقضية الفلسطينية.

#جنين #الجزائر #هواري بومدين

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