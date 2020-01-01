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الإغاثة الزراعية تختتم حملتها السنوية "إحنا معكم" في بيت حنينا

الأحد 01 نوفمبر 2020 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تختتم حملتها السنوية "إحنا معكم" في بيت حنينا



القدس المحتلة / سما /

 اختتمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) الحملة التطوعية السنوية لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون "احنا معكم" بحملة في بلدة بيت حنينا بمحافظة القدس.

وشارك في الحملة عشرات المتطوعين من المجالس القروية والبلدية في محافظة القدس ومتطوعون من جمعية إنماء بمدينة الناصرة، بالإضافة لمشاركة متطوعين من مديرية زراعة القدس.

وعملت الإغاثة الزراعية خلال حملة "احنا معكم" هذا العام في ثمانية مواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، هي القدس، ورام الله، وسلفيت، ونابلس، وغزة، وجنين، وطولكرم، وشارك فيها قرابة 500 متطوع في مناطق مهددة بالمصادرة وقريبة من المستوطنات وجدار الضم والتوسع.

وبرغم تفشي فايروس كورونا المستجد أصرت الإغاثة الزراعية على اطلاق حملة "احنا معكم" الثانية عشر، مع الاخذ بإجراءات السلامة والتباعد بالتقليل من أعداد المتطوعين المشاركين على عكس الأعوام السابقة التي شارك فيها مئات المتطوعين في عشرات المواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاءت حملة "احنا معكم" هذا العام في ظل تصاعد غير مسبوق لهجمات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال بالاعتداء على المزارعين وتهديد حياتهم خصوصا في المناطق المصنفة (ج) والمهددة بالمصادرة، الأمر الذي شكل دافعاً اضافياً من اجل التعجيل باطلاقها ومساعدة المزارعين.

وقدمت الإغاثة الزراعية خلال أنشطة حملة "احنا معكم" عشرات السلالم والمفارش وأمشاط القطف، لمساعدة المزارعين في قطف محصولهم وفقا للطرق والممارسات السليمة.

وتهدف الإغاثة الزراعية من حملة "احنا معكم" لإعادة الاعتبار للعمل التطوعي كقيمة رافعة للشعوب ولتشجيع الشعب الفلسطيني على العودة لممارساته الاجتماعية الصحيحة وأهمها "العونة" في موسم الزيتون، كما ان حشد المتطوعين يساعد المزارعين على انجاز العمل بسرعة ويجنبهم اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

ووجه منسق حملة "احنا معكم" المهندس عامر غانم الشكر للمزارعين والمتطوعين ولوسائل الاعلام المختلفة التي رافقت الحملة في مختلف مواقعها، كما شكر المتطوعين من فلسطينيي الداخل الذين يعبرون بوجودهم في حقول الزيتون عن عمق ومتانة العلاقة واللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني كل في مواقعه.

#الاغاثة الزراعية

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