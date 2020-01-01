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للمرة الثانية.. هبوط اضطراري لطائرة كوخافي

الأحد 01 نوفمبر 2020 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثانية.. هبوط اضطراري لطائرة كوخافي



القدس المحتلة /سما/

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن تنفيذ هبوط اضطراري لطائرة رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إثر خلل فني حدث بالطائرة.

وأوضح الناطق، أن طائرة مروحية من نوع "بومة" كان على متنها رئيس الأركان اضطرت للهبوط في إحدى القواعد العسكرية في "وسط البلاد".

وأضاف، بأن عملية الهبوط الاضطراري جرت بعد تلقي إنذار بحدوث خلل تقني بمحرك الطائرة.

ولم يصب أحد نتيجة للحادث، وتابع رئيس الأركان طريقه باستخدام سيارة، وفق ما قال الناطق باسم الجيش.

وهذه هي المرة الثانية خلال أربعة أشهر التي تتعرض فيها طائرة كوخافي لخلل تقني، تضطر على إثره إلى الهبوط بشكل اضطراري.

#الجيش الإسرائيلي #أفيف كوخافي #طائرة كوخافي #القزاعد العسكرية

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