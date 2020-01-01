غانتس يوافق على مساعدة 182 سلطة محلية ب 12 مليون شيكل

القدس المحتلة /سما/

وافق وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس على تنفيذ خطة مساعدة للسلطات المحلية في ظل تفشي كورونا.



وأوضحت القناة 7 العبرية، بأن برنامج المساعدة سيشمل 182 سلطة محلية 35 منها مناطق صفراء و93 خضراء، وتزويدها بأدوات لرعاية المرضى.



وأشارت إلى أن المساعدات تأتي من أجل الحفاظ على مستويات الإصابة المنخفضة، وتوفير الوسائل الصحية.



ولفتت القناة إلى أن مساعد وزير الجيش لشؤون الدفاع عقد اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المناطق في قيادة الجبهة الداخلية وبعد اعتماد الموازنة من وزارة المالية حتى نهاية شهر كانون الأول بمبلغ 12 مليون شيكل.



وقال غانتس: "هذه خطوة ضرورية لمواصلة الجهود مع السلطات المحلية في مكافحة كورونا، يجب ألا نغض أبصارنا عن تراجع معدلات الإصابة، ووزارة الجيش ستكون في أي مكان لمساعدة الإسرائيليين".