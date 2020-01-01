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إدلشتاين: فتح الاقتصاد سيقودنا لكارثة وإغلاق جديد

الأحد 01 نوفمبر 2020 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدلشتاين: فتح الاقتصاد سيقودنا لكارثة وإغلاق جديد



القدس المحتلة /سما/

رد وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين على وزير المالية يسرائيل كاتس ، الذي دعا إلى فتح المحلات التجارية في الشوارع بإسرائيل يوم الثلاثاء المقبل.
 
وقال إدلشتاين وفق القناة 7  العبرية: "من يطالب بالانفتاح المتهور للاقتصاد يقودنا لمزيد من الإغلاق ولكارثة اقتصادية واجتماعية وصحية".
 
وأضاف: "أتفهم محنة أصحاب المتاجر، ومن واجبنا مساعدتهم".
 
وتابع: "الانفتاح السريع الآن يعني إغلاق آخر لاحقًا، وسيكون بمثابة عقوبة الإعدام للعديد من الشركات، علينا فقط أن نرى ما يحدث الآن في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا واليونان ودول أخرى ونفهم أن قرارات فتح الاقتصاد يجب ألا تتنافس مع الشعبوية لتدمير الاقتصاد بدلاً من إعادة تأهيله".

#الصحة الاسرائيلية #الاغلاق الشامل #فيروس كورونا #اسرائيل

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