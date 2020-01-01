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مؤسسة رشيد عريقات تقدم منحا دراسية لعدد من الطلبة الجامعيين

الأحد 01 نوفمبر 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة رشيد عريقات تقدم منحا دراسية لعدد من الطلبة الجامعيين



رام الله /سما/

 أعلنت مؤسسة المرحوم رشيد عريقات لمساعدة الطلبة الجامعيين، اليوم الأحد، تقديمها منحا دراسية  لـ52 طالبا وطالبة يدرسون في مختلف الجامعات.

وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، معن عريقات، إنه رغم الظروف الاقتصاديه الصعبة، قامت المؤسسة بتقديم منح مباشرة للطلاب المتفوقين والمحتاجين، وأخرى غير مباشرة عبر دعم تلقته من مؤسسات لدعم الطلاب.

وبين عريقات في اتصال مع أن عدد الطلاب الذين تلقوا منحا من المؤسسه بلغ 52 طالبا وطالبة في مختلف جامعاتنا الفلسطينية بقيمة اجمالية زادت عن 22 الف دولار.

وأكد أن المؤسسه ستستمر بتقديم المنح، رغم الظروف الصعبة وتوقف العديد من المؤسسات عن تقديم دعمها، مشددا على أن رسالة المؤسسه واضحة وهي مساعدة الطلاب على التخرج وخدمة وطنهم وشعبهم والقيام بدورهم في دعم ابناء شعبنا لمواصلة تعليمهم الجامعي.

#منح دراسية #الطلبة الفلسطينيين

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