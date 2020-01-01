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الاحتلال يهدد بإزالة سارية العلم في سبسطية شمال نابلس

الأحد 01 نوفمبر 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدد بإزالة سارية العلم في سبسطية شمال نابلس



نابلس /سما/

هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإزالة سارية العلم الفلسطيني المنصوبة قرب ساحة الآثار في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن ضابطا في جيش الاحتلال هاتفه مهددا بإزالة سارية العلم، بدعوى أنها تستفز المستوطنين.

واضاف أن السارية التي يصل ارتفاعها 17 مترا، تقع في مناطق مصنفة "ب"، وجرى نصبها ضمن مشروع إعادة تأهيل ساحة البيادر الذي تم الاحتفال به قبل أيام.

واوضح ان قوات الاحتلال كانت قد هددت بتجريف وتخريب المشروع بشكل كامل، وتحاول فرض أمر واقع من أجل الاستيلاء على الموقع الأثري في البلدة.

#سلطات الاحتلال #العلم الفلسطيني #بلدة سبسطية

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