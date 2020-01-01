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المالكي يودع رئيس مكتب تمثيل الارجنتين لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه

الأحد 01 نوفمبر 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يودع رئيس مكتب تمثيل الارجنتين لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه



رام الله /سما/

 ودع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، رئيس مكتب تمثيل جمهورية الأرجنتين لدى فلسطين إدواردو دي مايو، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأثنى المالكي خلال اللقاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على الجهود التي بذلها دي مايو في سبيل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال توليه هذا المنصب لمدة ثماني سنوات، عمل فيها بجدية ومهنية وتفانٍ، مؤكدا الاهمية التي نعطيها لعلاقاتنا مع الارجنتين، ورغبتنا في تطويرها على جميع الاصعدة، لما فيه من مصلحة للشعبين.

وتمنى للشعب الارجنتيني وحكومته تجاوز محنتهم الصحية والاقتصادية في القريب العاجل، مشددا على دعم دولة فلسطين لهم، ولدى مايو التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه، أكد دي مايو استمرار العمل لأجل فلسطين بعد عودته الى مقر وزارة الخارجية الارجنتينية، لأنه يعتبر نفسه صديقا للشعب الفلسطيني، الذي عاش معه فترة طويلة، ويؤمن بعدالة قضيته.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي #جمهورية الأرجنتين

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