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Ooredoo تحقق 6 مليون دولار أمريكي صافي أرباح حتى نهاية الربع الثالث

الأحد 01 نوفمبر 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
Ooredoo تحقق 6 مليون دولار أمريكي صافي أرباح حتى نهاية الربع الثالث



غزة /سما/

أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائج أدائها وبياناتها المالية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2020 وذلك حسب المهلة القانونية للإفصاح، وأظهرت النتائج المالية للشركة تقدماً ممتازاً، حيث وصلت قيمة الإيرادات في نهاية الربع الثالث إلى 75.2 مليون دولار امريكي محققةً زيادة بنسبة %3 مقارنة ً بما كانت في ذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) بنسبة %18 لتصل إلى 25.2 مليون دولار أمريكي، لتحقق الشركة صافي أرباح يصل إلى 6 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من العام 2020.

وحول هذه النتائج المالية الإيجابية قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي: "تحديات كثيرة يمر بها الاقتصاد الفلسطيني مؤخرًا بسبب عدة عوامل أهمها جائحة كورونا والوضع السياسي، إلا أن Ooredoo فلسطين تبذل جهدها لتبقى محافظة على خطاها الثابتة ماضية في الربحية المستدامة ورافعة لشعار المشترك أولًا، ولتستمر بتقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار للمشترك الفلسطيني“.

وأكد د. مرعي على أن النتائج المالية للربع الثالث هي نتائج ايجابية جداً في ظل الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد في العالم وفي فلسطين على وجه الخصوص، موضحًا أن Ooredoo تطمح للبقاء على ذات الطريق مدعمة بأفضل ممارسات الحوكمة وترشيد المصاريف والاستثمار في الفرص المتاحة وتطوير الكادر الوظيفي.

معلومات عن Ooredooفلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والإنترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم

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